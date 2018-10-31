Опубликованы маршруты движения псковских автобусов в День народного единства

Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится 4 ноября в связи с проведением в городе Пскове культурно-массовой программы, посвящённой Дню народного единства. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В период с 08.00 до 17.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина.

- автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева,ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

- автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 19 с Цементного склада на 08.14, 10.26, 11.10, 12.53, 13.37, 15.15 следует до пл. Победы (с разворотом), Дамбу, ул. М. Горького, Рижскому пр-ту до пл. Ленина с разворотом; рейсами от Вокзала на 09.52, 12.19, 14.41, 16.29 следует по ул. Я.Фабрициуса, пл. Победы, Дамбу, ул.М.Горького, Рижскому пр-ту до пл.Ленина с разворотом.

- автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 1 в период с 06.00 до 17.00 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

- автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул.Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрутов №№ 7, 22, 25, 30, 114, 118, 121, 127, 142– следуют без изменения схемы движения.