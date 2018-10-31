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Культура

Увидеть, как псковские циркачи выступают в Москве, можно будет онлайн

31 октября 2018 года, 09:36

Коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк» примет участие в Международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение», который пройдет 3 и 4 ноября в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Циркачи представят на суд жюри номера воздушной гимнастики на полотнах, антиподы «Барыня» и «Фламенко», а также массовый детский номер — акробаты на скакалке.

В состав коллектива входит 27 человек, самым юным циркачам — шесть лет.

В качестве жюри на фестиваль приглашены заслуженный артист России, режиссер-постановщик цирковых шоу Сергей Кошевой, специалист по воздушной гимнастике Росгосцирка Ирина Дрожжина, воздушный гимнаст на вертикальном канате, призер международных цирковых фестивалей Максим Хельмут и другие деятели культуры.

Артисты «Псковского цирка» поборются за звание лучших с участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени, Ялты, Череповца, Нижнего Новгорода и других городов.

В конкурсный день 4 ноября на странице организатора в социальной сети «ВКонтакте» будет проходить прямая трансляция фестиваля.

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