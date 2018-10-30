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Общество

Лучшие произведения в сфере культуры, архитектуры и журналистики определят в Псковской области

30 октября 2018 года, 17:55

Начался прием документов на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия.

Выдвинуть произведения на соискание премий могут организации, общественные объединения, редакции печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио- и телепрограмм, сети Интернет), сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

За звание лучших могут побороться только изданные или обнародованные работы, которые прошли широкое общественное ознакомление.

Все документы и материалы направляются в Государственный комитет Псковской области по культуре до 20 декабря 2018 года по адресу: Псков, ул. Конная, д. 2 (телефон для справок: 29-98-77).

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