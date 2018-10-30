Два десятка золотых медалей привезли псковские гимнастки из Эстонии

Воспитанники псковского спортивного центра «Бригантина» завоевали 52 медали, из которых 18 самой высшей пробы, на 12-ом Международном турнире по спортивной аэробике, который проходил с 26 по 28 октября в городе Кохтла-Ярве (Эстония). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из России, Эстонии, Беларуси, Азербайджана, Литвы, Финляндии и Украины.

Воспитанники спортивного центра из Пскова завоевали 52 медали различного достоинства, из которых 18 золотых, 6 - серебряных и 28 - бронзовых.

Чемпионами в номинации «гимнастическая платформа» стали:

- возрастная группа 2007-2008 г.рождения: Асланян Ольга, Виноградова Анастасия, Теркина Дарья, Ярошенко Александра, Будник София, Селянина Мария.

- возрастная группа 2004-2006 г.рождения: Андреева Полина, Яковлева Ангелина, Люлюкина Анастасия, Смирнова Александра, Петрова Александра, Гребейникова Александра.

- возрастная группа 2001-2003 г.рождения: Кушкова Анастасия, Пивоварова Доминика, Нарежная Алена, Петрова Маргарита, Лебедева София, Сангалова Ирина.