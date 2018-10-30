В День народного единства псковские автобусы изменят расписание

В связи с празднованием Дня народного единства с 30 октября по 12 ноября изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:

3 ноября - движение автобусов по городу будет осуществляться в режиме субботнего дня.

4 и 5 ноября - движение автобусов по городу будет осуществляться в режиме воскресного дня.





САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА:

3 и 5 ноября – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию.

4 ноября – движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.





ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:

2 ноября – движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

3 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям субботы(каникулярные дни).

4 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям субботы

(каникулярные дни), закрыто движение по маршрутам: №№105 «Псков-Назимово»

213 «Псков-Верхолино-Гверздонь», 214 «Псков-Серёдка-Гверздонь»

145/145А «Палкино-Родовое-Качаново-Палкино», 123 «Палкино-Локно-Псков.

Организовано движение автобусов по м-там: №122 «Псков – Шахницы» - по расписанию воскресенья, маршруты №№101 «Псков-Крипецкое», 108 «Псков-Красино» - без заездов в садоводческие товарищества.

5 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

С 3 по 5 ноября движение автобусов по м-ту №207 «Псков-Печоры ч/з Старый Изборск» (экспресс) будет организовано по действующим дням недели.

С 6 по 12 ноября в Псковском районе школьные каникулы.

Движение автобусов будет организовано по расписаниям каникулярных дней.

По маршруту № 122 «Псков-Шахницы» с 29 октября по 5 ноября движение автобуса будет осуществляться без заездов в Тямшу.

С 29 октября по 6 ноября школьные каникулы в Палкинском районе.

С 29 октября по 6 ноября движение автобусов по маршрутам №№145/145А «Палкино-Родовое-Качаново-Палкино», с С 29 октября по 5 ноября м-т № 317а «Палкино-Дуловка» будет организовано по действующим расписаниям каникулярных дней.

С 29 октября по 5 ноября закрыты маршруты №№ 108а «Псков-Вернявино», 228 «Вернявино-Речевицы», 229 «Вернявино-Красино», 230 «Вернявино-Гриханиха».

С 5 по 11 ноября закрыт м-т№124 «Палкино-Гоглово».





МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ:

2 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы

3 ноября движение автобусов организовано по расписаниям субботы

4 ноября движение междугородних маршрутов будет осуществляться по расписаниям субботы, за исключением маршрутов: №№ 511, 515, 522, которые закрыты.

5 ноября движение междугородних маршрутов будет осуществляться по расписаниям воскресенья.