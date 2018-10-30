Изнасиловавший ребенка мужчина задержан в Псковской области

В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 25 октября этот мужчина, встретив возвращающуюся из школы домой потерпевшую, зашел вместе с ней в подъезд дома. Используя беспомощное состояние потерпевшей в силу малолетнего возраста, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Предполагаемый злоумышленник был установлен и задержан благодаря отцу потерпевшей девочки.

В настоящее время произведено его процессуальное задержание. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и будут добиваться в судебном порядке его изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается.