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Спорт

Великолукский борец Муса Евлоев одолел Кирилла Милова из Болгарии на чемпионате мира

30 октября 2018 года, 12:30

В Будапеште прошел чемпионат мира по спортивной борьбе 2018 года. В борьбу за медали вступили борцы греко-римского, или классического, стиля.

Студент третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, выступающий за Калининградскую область, Муса Евлоев вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе. Атлет выступал в категории до 97 килограммов. На пути к решающему поединку он одолел соперников из Киргизии, Ирана, Венесуэлы и Армении. При этом в полуфинале перед Евлоевым не устоял олимпийский чемпион Артур Алексанян. В девятый медальный день, 28 октября, в решающем поединке борец встретился с Кириллом Миловым из Болгарии. Муса одолел болгарского борца со счетом 7:2.

Муса Евлоев претендует на медали олимпийского Токио.
Фото из личного архива спортсмена
Отметим, что этот чемпионат мира стал самым успешным для сборной России с 1998 года. Ранее наши спортсмены завоевали четыре золота в вольной борьбе и три — в греко-римской. Борца поздравил в своем инстаграм-аккаунте глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 

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