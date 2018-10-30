Великолукский борец Муса Евлоев одолел Кирилла Милова из Болгарии на чемпионате мира

В Будапеште прошел чемпионат мира по спортивной борьбе 2018 года. В борьбу за медали вступили борцы греко-римского, или классического, стиля.

Студент третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, выступающий за Калининградскую область, Муса Евлоев вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе. Атлет выступал в категории до 97 килограммов. На пути к решающему поединку он одолел соперников из Киргизии, Ирана, Венесуэлы и Армении. При этом в полуфинале перед Евлоевым не устоял олимпийский чемпион Артур Алексанян. В девятый медальный день, 28 октября, в решающем поединке борец встретился с Кириллом Миловым из Болгарии. Муса одолел болгарского борца со счетом 7:2.