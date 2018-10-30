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Общество

Для Псковской области закупят 15 карет скорой помощи и 23 школьных автобуса

30 октября 2018 года, 11:50

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам России 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в этом году. Как сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, для Псковской области будут приобретены 15 карет скорой помощи и 23 школьных автобуса российского производства. Новый транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности медицинских и образовательных учреждений.

Отметим, что вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в правительстве РФ. Глава региона заявлял, что обновление регионального парка спецтранспорта позволит заменить сильно изношенную технику в районах и сохранить доступность образования и оперативной медпомощи для жителей сельских территорий.

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