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Общество

Второй этап конкурса «Великие имена России» заканчивается сегодня

30 октября 2018 года, 10:57

30 октября заканчивается второй этап конкурса по присвоению аэропортам страны имен выдающихся россиян «Великие имена России».

Напомним, 28 октября организаторы конкурсы приняли решение о продлении второго этапа в связи с тем, что к участию в конкурсе присоединились Калуга и Пенза.

Аэропорт Пскова «Кресты» вошёл в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сейчас в списке кандидатов на название аэропорта в Пскове шесть имен – 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин. Они были отобраны почти из 40 предложенных в ходе общественной дискуссии. Этот перечень передан в Общественную палату всей страны и размещен на сайте ВеликиеИмена.рф.

Конкурс «Великие имена России» проходит с целью присвоения имен выдающихся деятелей страны главным аэропортам субъектов России. Проект начался 11 октября и продлится до 30 ноября 2018 года. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года, а в следующем году 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена.

Предлагать свои названия для аэропортов и голосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф.

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