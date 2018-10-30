Второй этап конкурса «Великие имена России» заканчивается сегодня

30 октября заканчивается второй этап конкурса по присвоению аэропортам страны имен выдающихся россиян «Великие имена России».

Напомним, 28 октября организаторы конкурсы приняли решение о продлении второго этапа в связи с тем, что к участию в конкурсе присоединились Калуга и Пенза.

Аэропорт Пскова «Кресты» вошёл в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сейчас в списке кандидатов на название аэропорта в Пскове шесть имен – 6-я рота, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт и Александр Пушкин. Они были отобраны почти из 40 предложенных в ходе общественной дискуссии. Этот перечень передан в Общественную палату всей страны и размещен на сайте ВеликиеИмена.рф.

Конкурс «Великие имена России» проходит с целью присвоения имен выдающихся деятелей страны главным аэропортам субъектов России. Проект начался 11 октября и продлится до 30 ноября 2018 года. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года, а в следующем году 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена.

Предлагать свои названия для аэропортов и голосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф.