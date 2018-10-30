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Происшествия

Ночная погоня со стрельбой произошла в Великих Луках 29 октября

30 октября 2018 года, 10:41

В Великих Луках дорожные полицейские задержали водителя, который не подчинился их законному требованию об остановке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Около двух часов ночи 29 октября экипаж ДПС на проспекте Ленина заметил внедорожник «БМВ», который двигался с большой скоростью. На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться. При этом он грубо нарушал ПДД и создавал реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.

В ходе преследования стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие для остановки транспортного средства и произвели выстрелы по колесам автомобиля. В результате, преследуемую иномарку удалось остановить на 448-ом километре трассы Москва-Балтия в Куньинском районе.

За рулем находился безработный житель Великих Лук, 1983 года рождения, ранее судимый. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Полицейскими составлены административные протоколы. В настоящее время по данному факту ведется проверка.

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