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Общество

В Невельском районе осудили молдаванина за незаконный переход границы РФ

30 октября 2018 года, 09:29

В Невельском районе гражданина Молдовы привлекли к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 17 июля 2018, следуя в качестве пассажира на автомобиле марки «VOLKSWAGEN CARAVELLE», мужчина, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию ему запрещен до 25 января 2020 года, в объезд пунктов пропуска и мест несения службы пограничными нарядами незаконно пересек государственную границу Российской Федерации по направлению из Белоруссии в Россию по проселочной дороге в районе населенного пункта Козлово.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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