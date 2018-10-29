100-летие комсомольского движения отмечают сегодня в Псковской области

29 октября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). В зале собрались представители региональной и муниципальной власти, депутаты Псковского областного Собрания депутатов и районных собраний, ветераны псковского комсомольского движения, а также жители региона, чья судьба на протяжении многих лет была связана с комсомолом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со словами приветствия к собравшимся обратилась заместитель губернатора Вера Емельянова и поблагодарила ветеранов комсомольского движения за то, что они оставались преданными и верными своему делу долгие годы.

«Каждый из вас — носитель лучших традиций комсомола. А это традиция быть преданным родине, своему делу, тому слову, которое мы давали, вступая в комсомол. Я счастлива, что со многими из вас знакома лично и совершенно искренне могу назвать вас великими людьми», — добавила вице-губернатор и пожелала собравшимся долгого здоровья и личного счастья, дольше сохранить молодость и задор.

Затем вице-губернатор наградила присутствующих почетным знаком «Комсомольская слава», а также вручила благодарность международного оргкомитета «Комсомолу-100». Вера Емельянова подчеркнула, что еще десятки наград будут оправлены в муниципальные образования.

От депутатского корпуса собравшихся поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. «Комсомольцы всегда активно участвовали в решении самых важных, масштабных задач, стоявших перед страной. ВЛКСМ объединял самых активных и целеустремленных юношей и девушек, став для многих из них хорошим стартом в жизни, помогал реализовывать молодежные инициативы, способствовал личностному росту и развитию», — заметил Юрий Сорокин.

Участники торжественного вечера делились воспоминаниями о своей комсомольской жизни, вспоминали основные вехи истории псковского комсомола. Для присутствующих была подготовлена праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов города.