Специалисты: В Псковской области наблюдается благоприятная эпизоотическая обстановка

С января по сентябрь этого года ветеринарные врачи Псковской области провели более 65 млн диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За это время специалисты ветеринарной службы осуществили более 130 тысяч диагностических исследований свиней, крупного и мелкого рогатого скота, почти 250 тысяч вакцинаций животных против заразных болезней, общих для человека и животных, а также около 300 тысяч обработок свиней против классической чумы.

Для проведения исследований на особо опасные и карантинные болезни в Псковскую областную ветлабораторию было доставлено более 350 тысяч проб биоматериала.

«В целом в Псковской области наблюдается благоприятная эпизоотическая обстановка», — сообщили в Государственном управлении ветеринарии региона.