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Происшествия

Водитель грузовика, сбивший насмерть пешехода, ожидает суда в Куньинском районе

29 октября 2018 года, 16:41

В Куньинском районе будут судить мужчину, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 6 августа 2018 года около 13 часов 30 минут 47- летний водитель на большегрузном автомобиле «Ивеко» двигался по автодороге М 9 «Балтия» в направлении. Великих Лук. На 449-ом километре в районе деревни Ущицы Куньинского района, на котором действует ограничение скоростного режима в 70 километров в час, водитель двигался со скоростью более 85 километров в час.

Приближаясь к дорожному знаку «Пешеходный переход» на нерегулируемом пешеходном переходе, обвиняемый не снизил скорость до обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Обнаружив, что пешеход вступил на нерегулируемый пешеходный переход и продолжил движение по нему, водитель не уступил дорогу и сбил человека. Пострадавшему были причинены серьезные телесные повреждения, в результате чего он скончался.

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