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Общество

В МЧС рассказали, какой будет погода в ноябре в Псковской области

29 октября 2018 года, 15:22

Спасатели опубликовали прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в ноябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы. Осадки преимущественно в виде дождя, периодами в виде мокрого снега, снега.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры составят +2…+7 гр. С, в отдельные дни с понижением до -1…+4 гр. С. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах -2…+3 гр. С, с понижением в отдельные ночи до -2…-4 гр. С.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -1…+4 гр. С, в конце месяца с понижением до -2…-4 гр. С. Преобладающие ночные температуры прогнозируются 0…-5 гр. С, в отдельные ночи возможно понижение до -8…-10 гр. С.

При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде мокрого снега и дождя, снега. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: при смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде мокрого снега и дождя, что может вызвать гололедные явления на ЛЭП и обрыв проводов, падение деревьев и гололедицу на автодорогах.

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