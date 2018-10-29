Ян Линденау: Международная комиссия довольна тем, что Ганзейские дни будут проходить в Пскове

В Приказных палатах Кремля состоялось заседание Ганзейской Комиссии с докладом каждого инспектора по направлениям Ганзы. Заседание предварил инспекционный обход по объектам Ганзейских дней 2019 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гостей поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что на протяжении всей истории Псков был важным русским центром торговли и ремёсел и тесным образом был связан с Ганзейским союзом, а сегодня Псков является активным членом Новой Ганзы, в связи с чем проводится большая работа по продвижению Пскова, как ганзейского города.

Глава города напомнил, что в 2013 году Псков получил право принять у себя 39-е Международные Ганзейские дни, а уже в декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году был придан федеральный статус.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что подготовка к празднику в Пскове идет полным ходом, делается всё, чтобы гости древней столицы Земли Псковской почувствовали всё гостеприимство и теплоту, с которой псковичи всегда встречают своих друзей. Кроме того, Иван Цецерский поблагодарил членов комиссии за сегодняшнюю работу и добавил, что без взаимодействия всех уровней власти было бы сложно подготовить мероприятие такого масштаба.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сказала, что проведение Ганзы в Пскове - это важное событие.

Президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр города Любека (Германия) Ян Линденау поблагодарил за гостеприимство, рассказал, что комиссия увидела Псков, какой он есть, и положительно оценила пространства, которые будут задействованы в ходе праздника. Ян Линденау выразил удовлетворение, что Ганзейские дни будут проходить в Пскове, добавив, что сегодняшняя погода никого не смутила.

Обербургомистр города Ростока (Германия) Роланд Метлинг поделился воспоминаниями о Ганзейских днях в Ростоке и подчеркнул, насколько сложно проводить мероприятия такого уровня. В то же время он выразил уверенность, что Псков справится с подобной задачей.

Глава Пскова Иван Цецерский представил членам комиссии доклад о подготовке Пскова к 39-м Международным Ганзейским дням и показал презентационный видеоролик. Он подчеркнул, что подготовлен проект программы, которая совмещает в себе не только традиционные мероприятия Ганзейских дней: такие как открытие и закрытие, презентационный рынок, ремесленный рынок, но и крупные международные фестивали пения, выступление джазовых артистов, оперу, художественные выставки, спортивные соревнования, научные конференции.

Церемония открытия планируется рядом с главной достопримечательностью города - Псковским Кремлем. Также глава города отметил, что основные локации праздника определены, ведётся работа по организации логистики, парковочных площадок, создания возможностей подключения к электричеству и воде.

Иван Цецерский пригласил художников из Ганзейских городов принять участие в конкурсе «Искусство Ганзы» в Пскове. И, конечно, всех пригласил на празднование 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове 27-30 июня 2019 года.

В свою очередь, бургомистр города Брилона (Германия) Кристоф Барч показал презентацию, как его город готовится к 40-м Ганзейским дням в 2020 году.