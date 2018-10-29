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Общество

Выездная вакцинация против гриппа пройдет в Пскове с 29 ноября по 3 декабря (АДРЕСА)

29 октября 2018 года, 14:19

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, которая обеспечивает надежную защиту от этой болезни, снижает заболеваемость ОРВИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:

- с 29 ноября по 2 декабря с 10.00 до 14.00 на территории магазина «Империал» (г.Псков, ул. Коммунальная, д.41),

- с 29 ноября по 2 декабря с 15.00 до 18.00 рядом с магазином «Торговый центр» (г.Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10),

- 3 декабря (суббота) с 11.00 до 15.00 передвижной пункт будет работать также рядом с магазином «Торговый центр» (г.Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10).

Вакцинация также продолжается в поликлиниках и подразделениях поликлиники. В этом случае необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42 или в отделение профилактики 53-62-14.

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