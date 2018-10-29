На участке улицы Советской 31 октября будет ограничено движение автотранспорта

В связи с выполнением ремонтных работ на улично-дорожной сети с 9.00 до 19.00 31 октября вводится временное ограничение движение автотранспорта на участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.