Ушёл из жизни бывший главврач Гдовской районной больницы Валентин Кулешов

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации с прискорбием сообщает о безвременной кончине на 76-ом году жизни врача - Кулешова Валентина Ивановича.

Валентин Иванович родился в Ярославской области. После окончания Ярославского медицинского института в 1966 году работал в Опоченской районной больнице. 50 лет, с 1967 года Валентин Иванович работал в Гдовской районной больнице. С 1980 по 2007 год был главным врачом, с 2007 года по настоящее время врачом дерматологом ГБУЗ Гдовской районной больницы.

Под его руководством было закончено строительство нового здания районной больницы, все отделения больницы были переведены из старых зданий в современный корпус со всеми удобствами.

За свое трудолюбие, уважение к пациентам и коллегам, за свои умения и навыки, широкий кругозор пользовался заслуженным уважением жителей Гдовского района.

Неоднократно был награжден почетными грамотами администрации больницы, администрации района, Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, Грамотой Министерства Здравоохранения. Присвоено звание «Ветеран труда».

Медицинская общественность, коллеги и сотрудники комитета не забудут большой вклад Валентина Ивановича в развитие здравоохранения района и области.

Светлая память о Валентине Ивановиче навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области.