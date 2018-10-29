Инфляция в Псковской области по итогам 9 месяцев не превышает целевой уровень в 4%

В Псковской области усилились инфляционные процессы под влиянием внешних условий и геополитических факторов, реакции на ожидание планируемого повышения НДС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области. Годовая инфляция в регионе в сентябре составила 3,5% против 3% в августе. Ее уровень почти соответствовал общероссийскому (3,4%), но был выше, чем в СЗФО (3,2%). Целевой показатель Банка России – вблизи 4%. Годовая инфляция в сентябре, по сравнению с августом, выросла в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Самый высокий показатель инфляции зафиксирован в Новгородской области – 4%, а самый низкий – в Архангельской области – 2,2%.

Основной причиной повышения инфляции в Псковской области стало ускорение роста цен на продукты питания. В сентябре 2018 года продовольственные товары стали дороже на 1,7% в годовом выражении (в августе – на 0,9%). Вместе с тем, инфляция на продовольствие в регионе в сентябре текущего года находилась на уровне ниже, чем в целом по России и СЗФО (2,5% и 2,4%, соответственно).

Заметно возросли цены на мясопродукты (в сентябре - на 3,6 % в годовом выражении, в августе – на 1,7%), в том числе свинину (в сентябре - на 8,7%, в августе – на 6,1%). Значительно ускорился рост годовых цен на яйца ( 27,8 %, в августе – 10,0%), что связано с ростом издержек производителей, увеличением транспортных расходов и закупочных цен. Возросли темпы прироста цен на пшено и некоторые виды фруктов. В то же время, в сентябре по сравнению с августом еще больше снизились годовые цены на горох и фасоль, чай, кофе, мясные консервы и отдельные виды сезонных овощей (чеснок, огурцы). Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары также увеличился и составил 4,4% (в августе 4,3%), что выше , чем в среднем по России и СЗФО. Это связано с тем, что абсолютное большинство таких товаров поступает из других регионов и из-за рубежа, поэтому цены на них во многом зависят от ценовой политики в регионах, валютного курса рубля, а также транспортных издержек. Ускорился годовой рост цен на легковые автомобили (в сентябре – 4,2%, в августе – 3,7%), медицинские товары (1,6% и 0,2%, соответственно), мебель (2,2% и 1,8%, соответственно). При этом в сентябре в годовом выражении снизились цены на стиральные машины, некоторые виды обуви (женские сапоги, кроссовки).

Годовой прирост цен на услуги в сентябре составил 5,2% (в августе 5,1%). Заметно ускорились темпы прироста цен на услуги в сфере образования (в сентябре – 8,6%, в августе – 2,6%), в том числе высшего образования (13,3% и 1,5%, соответственно), что связано с индексацией стоимости обучения. Активная конкуренция среди перевозчиков замедлила годовой рост цен на проезд в такси.