Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Развитие туризма в Псковской области пойдет вперед семимильными шагами – Гелена Самохвалова

29 октября 2018 года, 11:22

Изменения в структуре администрации Псковской области и органов исполнительной власти региона – это «новый виток работы областной власти с новым человеком», заявила руководитель ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре Аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

«Изменения естественны и обязательно должны происходить. Это не значит, что раньше было плохо. Но любая привычка дает стагнацию, а сегодняшние кардинальные изменения ускорят динамику развития сферы экономики, особенно в части туризма», - пояснила представитель турсферы.

По мнению Гелены Самохваловой, туризм в Псковской области неразрывно связан с культурой, поскольку Псковский регион имеет богатое историко-культурное наследие. «Но в первую очередь туризм - это сектор экономики. В сфере культуры есть масса задач и различных направлений деятельности, которые с экономической точки зрения не связаны с туризмом. Именно поэтому наш туризм в силу географического положения области, глобальных изменений в транспортной инфраструктуре должен быть выделен в отдельное направление и развиваться без привязки к какому-либо другому комитету», - добавила Гелена Самохвалова.

«Уверена, что мы семимильными шагами пойдем вперед, и работа будет всецело направлена на развитие нашего туристического потенциала и продвижение региона», - заключила руководитель ассоциации туроператоров.

Напомним, что в соответствии с подписанными Михаилом Ведерниковым указами, будет создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области. Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при Правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Новая структура исполнительной власти
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников изменил структуру органов исполнительной власти и аппарата администрации области для повышения эффективности работы.
Настроились
Региональные власти перестраиваются под новые задачи и эффективную работу
Развитие туризма в Псковской области пойдет вперед семимильными шагами – Гелена Самохвалова
Алексей Кириллов: Создание Управления архитектуры и градостроительства поможет обеспечить комфортное проживание в наших городах
Создание Управления общественных проектов и молодежной политики придаст новый импульс проектной деятельности

Посмотреть весь сюжет

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора