Алексей Кириллов: Создание Управления архитектуры и градостроительства поможет обеспечить комфортное проживание в наших городах

Создание в администрации Псковской области отдельных новых управлений (общественных проектов и молодежной политики; местного самоуправления и территориального развития; архитектуры и градостроительства) – безусловно, важнейший шаг на пути развития Псковского региона, заявил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

Алексей Кириллов отметил, что все три направления ему близки. Что касается Управления архитектуры и градостроительства, то, по его мнению, усиленная работа в этом направлении даст толчок к развитию туризма, поможет обеспечить комфортное проживание в городах и поселениях, создать их индивидуальный облик. «Это важнейшая задача. Может быть, мы наконец-то достучимся до наших архитекторов и дизайнеров, и они изначально будут проектировать качественные дома, чтобы потом не думать, где прикрутить пандус или оборудовать парковку. Об этом мы кричим уже лет пять», - добавил общественник.

Он также положительно отозвался о выделении в отдельное управление вопросов местного самоуправления. «Мне как человеку, который активно пропагандирует территориальное общественное самоуправление (ТОС), отрадно видеть, что это направление выделено в структуре администрации. Я думаю, наше взаимодействие с администрацией теперь будет проще и эффективнее», - высказал свое мнение Алексей Кириллов.

Кроме того, по его мнению, «напрашивалось создание управления общественных проектов и молодежной политики». «Единственное опасение: не получится ли так, что в рамках этого направления приоритет будет отдан молодежным проектам», - сказал собеседник агентства.

«Несмотря на всю важность новых направлений, я убежден, что многое решают кадры. Надеюсь, что руководить новыми ведомствами будут грамотные специалисты и достойные люди. Это самое главное», - подчеркнул в завершение Алексей Кириллов.

Напомним, что в соответствии с подписанными Михаилом Ведерниковым указами, будет создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области. Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при Правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.