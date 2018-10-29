Создание Управления общественных проектов и молодежной политики придаст новый импульс проектной деятельности

Директор Печорского районного молодёжного центра Юлия Четвергова уверена, что создание в структуре администрации Псковской области Управления общественных проектов и молодёжной политики придаст новый импульс проектной деятельности. Так она прокомментировала изменения в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти, инициированные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Проектная деятельность – это не только новое видение решения той или иной проблемной ситуации, но и возможность привлечь финансовые средства на ее решение и кадровые ресурсы для реализации задуманного. Новое управление позволит нашим общественникам активнее и грамотнее составлять заявки на грантовые конкурсы. А гранты – это хороший толчок для развития. Поэтому все, кто хочет работать, развивать молодежную политику, получат новый курс для движения вперед», - сказала Юлия Четвергова.

Напомним, что в соответствии с подписанными Михаилом Ведерниковым указами, будет создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области. Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при Правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.