Сотрудник ПсковГУ возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы»

Заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы».
Заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы».
Судейскую коллегию - Ареопаг - возглавил заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Максим Юрьевич Колпаков.
Напомним, всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» открывает двадцать седьмой сезон. В первом четвертьфинальном туре принимают участие школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Костромской, Ярославской, Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, прошедшие региональный отбор.