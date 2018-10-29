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Общество

Сотрудник ПсковГУ возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы»

29 октября 2018 года, 09:49

Заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы».

Выпуск телепередачи можно посмотреть на сайте Первого канала.
Стоп-кадр передачи «Умники и умницы».
27 октября года на Первом канале вышел в эфир выпуск телепередачи «Умники и умницы» на тему «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Встреча вторая».

Судейскую коллегию - Ареопаг - возглавил заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Максим Юрьевич Колпаков.

Напомним, всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» открывает двадцать седьмой сезон. В первом четвертьфинальном туре принимают участие школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Костромской, Ярославской, Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, прошедшие региональный отбор.

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