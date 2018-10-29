Сотрудник ПсковГУ возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы»

Заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков возглавил судейскую коллегию в телепередаче «Умники и умницы».

27 октября года на Первом канале вышел в эфир выпуск телепередачи «Умники и умницы» на тему «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Встреча вторая».

Судейскую коллегию - Ареопаг - возглавил заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Максим Юрьевич Колпаков.

Напомним, всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» открывает двадцать седьмой сезон. В первом четвертьфинальном туре принимают участие школьники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Костромской, Ярославской, Смоленской, Тульской и Тамбовской областей, прошедшие региональный отбор.