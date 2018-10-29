Несколько воинских захоронений отремонтируют в Новоржевском районе благодаря прокуратуре

Прокуратура Новоржевского района провела проверку соблюдения законодательства о сохранности воинских захоронений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что пять воинских захоронений на территории городского поселения «Новоржев» и сельского поселения «Новоржевская волость» требуют проведения частичного ремонта для их восстановления.

В этой связи прокурором района в адрес глав поселений внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.