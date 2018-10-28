Стало известно расписание работы Ледовой арены Пскова с 29 октября по 4 ноября

29 октября, понедельник

07:00-08:00 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:15-09:15 – секция фигурного катания НП-3

09:30-10:30 – секция фигурного катания НП-1, НП-2

10:45-11:30 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2

12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером (фигуристы)

14:00-15:00 – секция хоккея НП-2

15:15-16:15 - массовое катание

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

19:00-20:00 – массовое катание

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 – тренировочное занятие по хоккею ( гос.задание ХК «Гвардия»)





30 октября, вторник

06:00-07:00 - тренировочное занятие по хоккею группой до 30 человек с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

07:15-08:15 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Дружина»)

08:30-09:45 – секция фигурного катания ТГ-4, ТГ-3

10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-4

11:15-12:15 – секция хоккея НП-1

12:30-13:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1

13:45-14:45 – секция хоккея ТГ-2

15:00-16:00 – массовое катание

16:15-17:15 – массовое катание

17:30-18:30 – массовое катание

18:45-19:45 – массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

20:00-21:15 – «Плесков» — «Сталь»

21:30- 22:30 – тренировка ХК «Псков»

22:45-23:45 - тренировочное занятие по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)





31 октября, среда

08:15-09:30 – секция хоккея НП-2

09:45-10:45 – секция хоккея СОГ-4

11:00-12:00 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2

12:15-13:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-3

13:45-15:00 – секция фигурного катания НП-2, НП-1

15:15-16:15 – секция фигурного катания НП-3

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

19:00-20:00 – массовое катание

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 - тренировка ХК «Медведи»

22:45-23:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Сталь»





1 ноября, четверг

07:00-08:00 – аренда льда

08:15-09:15 – секция фигурного катания ТГ-3, ТГ-4

09:30-10:45 - секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2

11:00-12:00 – аренда льда секция фигурного катания

12:15-13:15 – аренда ½ льда секция фигурного катания+ СОГ-1секция фигурного катания

13:30-14:30 – секция хоккея НП-1

14:45-15:45 – секция хоккея ТГ-2

16:00-17:00 – массовое катание

17:15-18:15 – массовое катание

18:30-19:30 – массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

19:45-21:00 – «Беркут» — «Легион»

21:15-22:15 – тренировка ХК «Красный город»

22:30-23:30 тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»





2 ноября, пятница

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:45-08:45 – секция хоккея НП-2

09:00-09:45 – секция хоккея СОГ-4

10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания +СОГ-2 секция фигурного катания

11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания

12:30-13:30 – секция хоккея СОГ-1+вратари

13:45-14:45 – секция хоккея СОГ-2

15:00-16:00 – массовое катание

16:15-17:15 – массовое катание

17:30-18:30 – массовое катание

18:45-19:45 – массовое катание

20:00-21:00 – тренировка ХК «Легион»

21:15-22:15 – тренировка ХК «Родина»

22:30-23:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

23:45-00:45 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Звезда»)





3 ноября, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:45-09:45 – секция хоккея ТГ-1

10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания

11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания

12:30-13:30 – аренда льда секция хоккея

13:45-14:45 – аренда льда секция хоккея

15:00-16:00 – секция хоккея СОГ-4

16:15-17:15 – аренда льда секция хоккея

17:30-18:30 - массовое катание

Чемпионат области по хоккею

18:45-19:45 - «Новоржев» — «Беркут»

20:00-21:00 - «Сталь» — «Порхов»

21:15-22:15 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)





4 ноября, воскресенье

08:45-09:45 – секция хоккея ТГ-1

10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания\индивидуальные занятия с тренером

11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания

12:30-13:30 – секция хоккея СОГ-4

13:45-14:45 – аренда льда секция хоккея

15:00-16:00 – аренда льда секция хоккея

16:15-17:15 – аренда льда секция хоккея

Чемпионат области по хоккею

17:30-18:30 –«Гвардия-ПЭМЗ» — «Луки Спорт»

18:45-19:45 –массовое катание

20:00-21:00 – «Красный город» — «Барсы»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:15-22:30 –«Медведи» — «Родина»

22:45-23:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел.с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Сталь»)