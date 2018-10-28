Стало известно расписание работы Ледовой арены Пскова с 29 октября по 4 ноября

29 октября, понедельник
07:00-08:00 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
08:15-09:15 – секция фигурного катания НП-3
09:30-10:30 – секция фигурного катания НП-1, НП-2
10:45-11:30 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2
12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером (фигуристы)
14:00-15:00 – секция хоккея НП-2
15:15-16:15 - массовое катание
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Ганза»
00:00-01:00 – тренировочное занятие по хоккею ( гос.задание ХК «Гвардия»)
30 октября, вторник
06:00-07:00 - тренировочное занятие по хоккею группой до 30 человек с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
07:15-08:15 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Дружина»)
08:30-09:45 – секция фигурного катания ТГ-4, ТГ-3
10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-4
11:15-12:15 – секция хоккея НП-1
12:30-13:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1
13:45-14:45 – секция хоккея ТГ-2
15:00-16:00 – массовое катание
16:15-17:15 – массовое катание
17:30-18:30 – массовое катание
18:45-19:45 – массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
20:00-21:15 – «Плесков» — «Сталь»
21:30- 22:30 – тренировка ХК «Псков»
22:45-23:45 - тренировочное занятие по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
31 октября, среда
08:15-09:30 – секция хоккея НП-2
09:45-10:45 – секция хоккея СОГ-4
11:00-12:00 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2
12:15-13:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-3
13:45-15:00 – секция фигурного катания НП-2, НП-1
15:15-16:15 – секция фигурного катания НП-3
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Медведи»
22:45-23:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Сталь»
1 ноября, четверг
07:00-08:00 – аренда льда
08:15-09:15 – секция фигурного катания ТГ-3, ТГ-4
09:30-10:45 - секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2
11:00-12:00 – аренда льда секция фигурного катания
12:15-13:15 – аренда ½ льда секция фигурного катания+ СОГ-1секция фигурного катания
13:30-14:30 – секция хоккея НП-1
14:45-15:45 – секция хоккея ТГ-2
16:00-17:00 – массовое катание
17:15-18:15 – массовое катание
18:30-19:30 – массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
19:45-21:00 – «Беркут» — «Легион»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Красный город»
22:30-23:30 тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
2 ноября, пятница
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:45-08:45 – секция хоккея НП-2
09:00-09:45 – секция хоккея СОГ-4
10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания +СОГ-2 секция фигурного катания
11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания
12:30-13:30 – секция хоккея СОГ-1+вратари
13:45-14:45 – секция хоккея СОГ-2
15:00-16:00 – массовое катание
16:15-17:15 – массовое катание
17:30-18:30 – массовое катание
18:45-19:45 – массовое катание
20:00-21:00 – тренировка ХК «Легион»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Родина»
22:30-23:30 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
23:45-00:45 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Звезда»)
3 ноября, суббота
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:45-09:45 – секция хоккея ТГ-1
10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания
11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания
12:30-13:30 – аренда льда секция хоккея
13:45-14:45 – аренда льда секция хоккея
15:00-16:00 – секция хоккея СОГ-4
16:15-17:15 – аренда льда секция хоккея
17:30-18:30 - массовое катание
Чемпионат области по хоккею
18:45-19:45 - «Новоржев» — «Беркут»
20:00-21:00 - «Сталь» — «Порхов»
21:15-22:15 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
4 ноября, воскресенье
08:45-09:45 – секция хоккея ТГ-1
10:00-11:00 – аренда ½ льда секция фигурного катания\индивидуальные занятия с тренером
11:15-12:15 – аренда льда секция фигурного катания
12:30-13:30 – секция хоккея СОГ-4
13:45-14:45 – аренда льда секция хоккея
15:00-16:00 – аренда льда секция хоккея
16:15-17:15 – аренда льда секция хоккея
Чемпионат области по хоккею
17:30-18:30 –«Гвардия-ПЭМЗ» — «Луки Спорт»
18:45-19:45 –массовое катание
20:00-21:00 – «Красный город» — «Барсы»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:15-22:30 –«Медведи» — «Родина»
22:45-23:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел.с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировочное занятие по хоккею (гос.задание ХК «Сталь»)