Устанавливается личность скутериста, сбившего девушку на Октябрьском проспекте в Пскове

В Пскове неизвестный на скутере совершил наезд на девушку и скрылся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре 19 октября текущего года около 23 часов на Октябрьском проспекте у дома № 14 неустановленный водитель скутера совершил наезд на девушку, 1996 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Граждан, ставших очевидцами произошедшего или владеющих какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02