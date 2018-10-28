Пять лет проведет в колонии строгого режима псковский бомж за кражу инструментов

Псковского бомжа, совершившего несколько краж, отправили в колонию строгого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что в период с 3 декабря по 28 декабря 2017 года мужчина, совершил серию квалифицированных краж на территории Псковского района. Предметом преступного посягательства, в основном являлись электро- и бензоинструменты.

Примечательно то, что ранее данный молодой человек уже неоднократно привлекался за преступления, совершенные против собственности граждан, что в итоге привело к тому, что из 26 лет жизни, он провел в воспитательной колонии и местах лишения свободы 11 лет.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд счел не возможным исправление подсудимого без изоляции от общества и назначил жителю Псковского района наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.