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Культура

Праздничные мероприятия пройдут в Доме офицеров в День народного единства 4 ноября

28 октября 2018 года, 10:41

В начале ноября в России отмечается один из важных государственных праздников – День народного единства. В этот день по всей стране проходят шествия, митинги, ярмарки, концерты, исторические реконструкции и спортивные состязания, посвященные этому патриотическому празднику.

Центр народного творчества ведет подготовку праздничных мероприятий, которые пройдут 4 ноября в Доме офицеров (ул. Кирсанова, 5). Специалистами Центра формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники концерта.

В программе мероприятий:

14.00 — Областной конкурс национального костюма (заключительный этап конкурса с демонстрацией коллекций и выставкой);

17.00 — Праздничный концерт «Песня не знает границ» с участием сводного детского хора, лучших творческих коллективов и исполнителей.

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