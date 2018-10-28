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Происшествия

За удар ножом в грудь жителя Псковского района лишили свободы на три года

28 октября 2018 года, 10:35

Житель Псковского района, ударивший знакомого ножом, отправился в тюрьму на три года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что 4 августа этот мужчина, находясь в деревне Подборовье-3 Псковского района Псковской области, после ссоры со своим знакомым, используя нож в качестве оружия, ударил в область грудной клетки, чем причинил тому тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд счел не возможным исправление подсудимого без изоляции от общества и назначил жителю Псковского района наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

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