Владимир Яников: Чтобы получить какой-либо результат, необходимо периодически что-то менять

- Губернатор является главой исполнительной власти региона и должен прикладывать все усилия, чтобы ситуация в регионе менялась в лучшую сторону, - отметил председатель комитета по законотворчеству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. - Жизнь не стоит на месте, и чтобы получить какой-либо результат, необходимо периодически что-то менять. Я положительно оцениваю то внимание, которое Михаил Юрьевич уделяет вопросу создания эффективной структуры аппарата администрации и органов исполнительной власти региона. Теперь эта структура должна работать, ну а мы будем губернатору помогать.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.