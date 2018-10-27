Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Владимир Яников: Чтобы получить какой-либо результат, необходимо периодически что-то менять

27 октября 2018 года, 19:17

- Губернатор является главой исполнительной власти региона и должен прикладывать все усилия, чтобы ситуация в регионе менялась в лучшую сторону, - отметил председатель комитета по законотворчеству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. - Жизнь не стоит на месте, и чтобы получить какой-либо результат, необходимо периодически что-то менять. Я положительно оцениваю то внимание, которое Михаил Юрьевич уделяет вопросу создания эффективной структуры аппарата администрации и органов исполнительной власти региона. Теперь эта структура должна работать, ну а мы будем губернатору помогать.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Новая структура исполнительной власти
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников изменил структуру органов исполнительной власти и аппарата администрации области для повышения эффективности работы.
Настроились
Региональные власти перестраиваются под новые задачи и эффективную работу
Развитие туризма в Псковской области пойдет вперед семимильными шагами – Гелена Самохвалова
Алексей Кириллов: Создание Управления архитектуры и градостроительства поможет обеспечить комфортное проживание в наших городах
Создание Управления общественных проектов и молодежной политики придаст новый импульс проектной деятельности

Посмотреть весь сюжет

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора