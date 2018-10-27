Олеся Назарой: Управление выведет деятельность общественников на новый уровень

-Очень важно, что в структуре Аппарата администрации Псковской области создан отдельный орган (Управление общественных проектов и молодежной политики), который занимается общественными проектами и молодежной политикой, - заявила замдиректора Псковского городского молодежного центра, организатор городских и областных мероприятий в сфере молодежного досуга и волонтерской работы Олеся Назарой в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

По мнению Олеси Назарой, работа такого Управления выведет деятельность общественников на новый уровень. Она надеется, что вырастет количество одобренных заявок на гранты.

-Я неоднократно говорила о том, что нам необходимо ведомство под руководством области, которое оказывало бы методическую помощь общественным организациям и инициативной молодежи при реализации их проектов, написании заявок на гранты и конкурсы различного уровня, - заключила Олеся Назарой.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

В частности, будет создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области. Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при Правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.