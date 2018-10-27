Светлана Мельничук одобряет создание Управления общественных проектов и молодежной политики

-Я одобрительно отношусь ко всем тем инициативам, которые исходят от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, - заявила зампредседателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, ректор университета третьего возраста, общественный помощник губернатора Псковской области Светлана Мельничук в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

По словам Светланы Мельничук, есть необходимость в изменения структуры аппарата администрации региона и органов исполнительной власти, в частности, создания Управления общественных проектов и молодежной политики, она поддерживает эту инициативу.

-В последнее время для общественных организаций региона делается очень многое. Мы чувствуем большую поддержку на всех уровнях, на наши проблемы реагируют и помогают с ними справиться, к нам прислушиваются. Для нас это очень важно, - заключила помощник губернатора Псковской области.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

В частности, будет создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области. Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при Правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.