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Общество

Светлана Баранова назвала «позитивным решением» создание нового Комитета по туризму в структуре областной администрации

27 октября 2018 года, 17:57

-Создание отдельного Комитета по туризму Псковской области - это очень позитивное решение, - заявила председатель Общественного Совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континет» Светлана Баранова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

По словам Светланы Барановой, члены Общественного Совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре уже обращались с таким предложением к Михаилу Ведерникову и ей очень приятно, что к ним прислушались и учли их мнение.

«Туризм для нашего региона - это особая сфера, которую сложно отнести к культуре. Несмотря на то, что основные маршруты, по которым приезжают туристы к нам в Псковскую область - культурно-познавательные, отождествлять культуру и туризм не совсем правильно», - отметила Светлана Баранова.

Она уверена, что отдельное ведомство будет способствовать развитию туризма, туриндустрии и интереса к Псковской области со стороны жителей России и зарубежных гостей.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

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