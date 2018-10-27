Денис Матвеев: Формирование именно тех структур, которые сейчас созданы в администрации региона – это правильное решение

-Формирование именно тех структур, которые сейчас созданы в администрации региона – это правильное решение, которое необходимо для руководства областью, - заявил председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

По словам Дениса Матвеева, Михаил Ведерников делает все «взвешенно, постепенно и рационально, исходя из практических соображений».

-Создание Управления по молодежной политике при аппарате администрации – это очень правильно. Все молодежные движения и течения – это наши общественные организации, а сейчас еще идет и подкрепление со стороны администрации региона, которая будет помогать этим общественным организациям для развития молодежной политики, - добавил Денис Матвеев.

Он уверен, что будет создана концепция, на основе которого и будет развиваться молодежная политика.

- Необходимо создавать кадровые молодежные резервы, развивать молодежную политику, - заключил Денис Матвеев.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.