Современный спортивный комплекс с двумя бассейнами и ледовой ареной открылся в Великих Луках

В Великих Луках открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг». Объект включает в себя тренажерные залы, два бассейна и первую в истории южной столицы региона ледовую арену с искусственным льдом. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с открытием нового спортивного комплекса, 26 октября, великолучан поздравила его заместитель Вера Емельянова.

-Подобный спортивный комплекс — очередное свидетельство уважения и благодарности всем, кто любит и продвигает спорт, кто живет спортом, кто создает условия для развития физической культуры и спорта в нашем замечательном городе Великие Луки и всей Псковской области, — отметила вице-губернатор и пожелала всем посетителям новых спортивных побед.

Отдельные слова благодарности Вера Емельянова адресовала партнерам из компании «Газпром» и вручила Благодарственное письмо Губернатора заместителю генерального директора по капитальному строительству «Газпроминвестгазификация» Вадиму Навоенко.

В свою очередь Вадим Навоенко отметил, что столь крупный спортивный комплекс был возведен в довольно короткий срок — за полтора года.

-Новый спортивный объект — это новые возможности для занятия множеством видов спорта. Комплекс большой, и я уверен, что каждый из вас сможет найти здесь что-то по душе, — сказал Вадим Навоенко и выразил слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за совместную работу. Затем он вручил символический ключ от «Айсберга» директору комплекса Михаилу Усачеву.