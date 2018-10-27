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Культура

Как Псков готовится к Ганзейским дням, оценила Международная Ганзейская комиссия

27 октября 2018 года, 14:44

Сегодня, 27 октября, в Пскове Международная Ганзейская комиссия посетила основные объекты Ганзейских дней 2019 и оценила подготовку Пскова к этому международному мероприятию. В составе комиссии 40 человек из 20 ганзейских городов, сообщило Псковское агентства информации.

Члены комиссии начали инспекционный обход от памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Из-за неблагоприятных погодных условий комиссия двигалась на автобусе. Члены комиссии проинспектировали Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина, после чего направились в Финский парк. Далее международная группа отправилась на осмотр Золотой набережной и Псковского Кремля, где глава Пскова Иван Цецерский показал членам комиссии территорию под сцену, которая будет использоваться на мероприятиях Ганзы-2019.

Член Международной Ганзейской комиссии из города побратима Пскова Нойса подчеркнула после экскурсии, что осталась в восторге от увиденного. Особенно её впечатлил Троицкий собор Пскова. Она также добавила, что «определяющую роль играет не политика, а отношения между людьми».

Также сегодня после инспекционного обхода в Приказных палатах Кремля пройдёт заседание Ганзейской Комиссии с докладом каждого инспектора по направлениям Ганзы.

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