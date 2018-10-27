Юрий Ильин: Управление по работе с молодежью нужно региону

- Необходимо больше внимания обращать на молодежь. И такое Управление по работе с молодежью нужно региону, - заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.

По словам Юрия Ильина, нужно воспитывать, привлекать, вовлекать молодежь и готовить для управления. -К сожалению, сегодня кадровый вопрос стоит очень остро, - заключил он.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указы об изменениях в структуре аппарата администрации региона и органов исполнительной власти.