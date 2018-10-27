В Псковской области перестроили структуру администрации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указы об изменениях в структуре Аппарата администрации Псковской области и органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба областной администрации.

Решением руководителя региона создан Комитет по туризму Псковской области и ликвидируется Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции на себя возьмут Управление цифрового развития и связи и Управление информационной политики, которые будут образованы в аппарате администрации Псковской области.

Также в аппарате администрации области будут созданы: Представительство администрации Псковской области при правительстве РФ; Управление общественных проектов и молодежной политики; Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию; Управление архитектуры и градостроительства и Управление протокола и внешних связей.

В остальном структура органов исполнительной власти и администрации Псковской области остается без изменений.

«Все изменения носят исключительно практический характер и соответствуют стратегическим направлениям развития страны, обозначенным в новом «майском» Указе Президента Владимира Владимировича Путина, и приоритетам развития нашего региона. Именно поэтому в новой структуре появляется Комитет по туризму, Управление цифрового развития, Управление архитектуры и градостроительства. Учитывая растущую роль общественной инициативы как инструмента формирования и реализации эффективной социальной политики и молодежи в общественной жизни мы приняли решение создать отдельное Управление в составе аппарата администрации области, которое будет работать со всеми некоммерческими, молодежными, общественными организациями. Кроме того, очень важно, что в новой структуре появится отдельное Управление по работе с муниципалитетами. По сути это будет «одно окно» по всем вопросам в сфере местного самоуправления и территориального развития.

Еще раз подчеркну, что все изменения — это именно настройка существующих ресурсов, которая, уверен, позволит нам систематизировать и повысить эффективность работы органов власти в решении стоящих перед ней вызовов и задач», — прокомментировал свое решение губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, также накануне на сессии Псковского областного Собрания депутатов был принят внесенный Главой региона закон, в соответствии с которым все органы исполнительной власти переименовываются в Комитеты, а Управления и Комитеты администрации области — в Управления. Данная обновленная система наименований вступит в силу с 1 января 2019 года.