Лесополосу под строительство велодорожки расчистили и залили известью и цементом в Великих Луках

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Вера Емельянова проконтролировала ход строительства Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, сообщили в пресс-службе администрации области.

Возведением объекта занимается АО «ДЭП № 275». Генеральный директор подрядной организации Алексей Вольский рассказал, что на сегодняшний день завершена расчистка лесополосы под велодорожку и проведена стабилизация ее основания известью и цементом. Кроме того, выполнено устройство баскетбольной площадки. Параллельно электрики устанавливают столбы наружного освещения. На следующей неделе подрядчик планирует высадить на территории будущего центра 60 деревьев и 130 кустов, а также приступить к монтажу раздевалок.

- Видны существенные изменения, — оценила проделанный объем работ Вера Емельянова и поручила строителям не сбавлять темп. На вопрос, хватает ли на объекте строителей и техники, подрядчик ответил утвердительно.

Также Алексей Вольский заверил, что все строительные работы идут в графике.

Велоцентр в Великих Луках строится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Новый спортивный объект должен был быть сдан еще в прошлом году, но по вине подрядной организации строительство было сорвано, а выделенные на проект средства возвращены в федеральный бюджет. Михаилу Ведерникову удалось договориться с Правительством РФ о возобновлении финансирования работ в этом году. На завершение строительства регион получил субсидию из федерального бюджета в размере почти 50 млн рублей.

При подготовке к нынешним конкурсным процедурам были проведены контрольные обмеры объектов, сделанных предыдущим подрядчиком, и скорректирован сам проект, к которому было много нареканий. Согласно документу, в велоцентре оборудуют велодорожку протяженностью более 5 км с перепадами высот, имитирующими подъемы в гору, спуски и резкие повороты, спортивные площадки для игровых видов спорта и для маленьких детей. Зимой на площадке можно будет заниматься лыжным спортом.