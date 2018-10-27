До 5 лет тюрьмы может получить житель Псковской области за незаконное хранение гранат и пороха

Уголовное дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ возбуждено в Новосокольническом районе, сообщил прокурор этого района.

Установлено, что до 14 сентября 2018 года житель Новосокольнического района, проживающий в деревне Горожане, незаконно, хранил в своем доме неполно снаряженные гранаты М-24 и Ф-1, содержащие тротил, а также, не имея разрешения, бездымный порох.

Вышеуказанные гранаты и порох изъяты при проведении оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Санкция ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Напомним, незарегистрированное оружие готовы принять в любой дежурной части МВД. Подобная акция полицейских действует на регулярной основе. Подробнее об условиях здесь.