До 5 лет тюрьмы может получить житель Псковской области за незаконное хранение гранат и пороха

Уголовное дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ возбуждено в Новосокольническом районе, сообщил прокурор этого района.
Установлено, что до 14 сентября 2018 года житель Новосокольнического района, проживающий в деревне Горожане, незаконно, хранил в своем доме неполно снаряженные гранаты М-24 и Ф-1, содержащие тротил, а также, не имея разрешения, бездымный порох.
Вышеуказанные гранаты и порох изъяты при проведении оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).
Санкция ч.1 ст.222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
Напомним, незарегистрированное оружие готовы принять в любой дежурной части МВД. Подобная акция полицейских действует на регулярной основе. Подробнее об условиях здесь.