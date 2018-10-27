Уроженец Московской области получил 7 лет за сбыт в Псковской области фальшивок и наркотиков

Гособвинение по головному делу в отношении уроженца Московской области Раменского района, который приобретал и сбывал на территории Псковской области фальшивые деньги, наркотические средства и психотропные вещества поддержала прокуратура города Пскова, сообщили в этом ведомстве.

В суде установлено, что в начале апреля текущего года этот гражданин, через интернет заказал с целью сбыта не менее 12 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, после чего забрал их в неустановленном месте и переместил по месту своего жительства в Московской области, где хранил их с целью сбыта по частям, до 10 апреля 2018 года.

10 апреля 2018 года перевез их в деревню Борисовичи Псковского района. 14, 16, 18, 19 и 24 апреля 2018 года сбыл в магазинах «Магнит» АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг» на территории г. Пскова 7 поддельных пятитысячных денежных купюр.

В одном из магазинов продавец, усомнившись в подлинности переданного банковского билета, проследовала в кабинет директора, для проверки его на подлинность. Преступник, опасаясь быть изобличенным, с места совершения преступления скрылся, оставив на кассе товар, который собирался приобрести. Продавцом было выявлено, что купюра является поддельной, в связи с чем было направлено сообщение в полицию.

В ходе проведения следственных действий москвич был задержан сотрудниками полиции и при его личном досмотре обнаружена одна поддельная 5-тысячная купюра, а по месту проживания, в ходе обыска, обнаружены еще 4 поддельных 5-тысячных купюр.

Также в жилище подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества. На Интернет-странице обнаружена его переписка с неустановленным лицом, касающаяся сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также фотографии мест тайников, сделанные и переданные неустановленному лицу, с описанием участков мест тайников.

По итогам рассмотрения дела, с учетом позиции государственного обвинителя, имеющихся у подсудимого смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд назначил наказание виновному в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.