Жители «городов-миллионников» поддерживают инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян

Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей «городов-миллионников», 50% жителей крупных городов и 48% жителей сел, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%).

Кроме того, 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регионе было присвоено имя выдающегося россиянина (выше среди жителей «городов-миллионников» и городов с населением 500-950 тыс. человек: по 55% и 57% соответственно). Из них каждый второй (52%) считает, что лучше присвоить аэропорту имя земляка, известного человека из региона. При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны (61% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Чаще всего аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых (33%). Еще 24% (среди молодежи 18-24 лет – 43%) считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 17% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

Подобный опрос ВЦИОМ проведет и в Псковской области, подробности исследования здесь.



