Продавца стройматериалов, обманувшего заказчика, разыскивают в Великих Луках

В Великих Луках полицией разыскивается горожанин, подозреваемый в мошенничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, первого сентября житель Усвят на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже пеноблоков. По указанному телефону он созвонился с продавцом. В офисе фирмы в Великих Луках был заключен договор на доставку этих стройматериалов. Заказчик заплатил более 40 тысяч рублей.

Однако, заказанных пеноблоков молодой человек так и не дождался. Телефон же фирмы оказался выключенным. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Подозреваемым в этом деле оказался 35-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Ведется его розыск. По данному факту проводится проверка.