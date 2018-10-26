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Культура

Псковичей приглашают на круглый стол по теме «Традиционные зимние календарные праздники» (ПРОГРАММА)

26 октября 2018 года, 15:00

26 октября в 11.00 Центр народного творчества проводит для специалистов КДУ северной и центральной части Псковской области круглый стол по теме «Зимние календарные народные праздники». Мероприятие пойдет по адресу: Псков, Некрасова, 10, камерный зал.

В 2018 году специалисты районных учреждений культуры активно осуществляли поиск информации по обрядовой культуре зимних календарных праздников. Рождество, Крещение, предшествующие им Супрядки, Святки, Васильев день – были темами собираемого у местных жителей материала. Итогом местных локальных экспедиций стали исследовательские работы, которыми специалисты КДУ поделятся на круглом столе в рамках Областной этнокультурной акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Эта акция проводится с целью популяризации народной культуры псковичей и вовлечения большего числа специалистов и единомышленников в процесс сохранения нематериального культурного наследия Псковского края.

ПРОГРАММА

1. Рождественские колядки в д. Малая Кебь. Вера Васильевна Потапова – заведующая Серёдкинским КДЦ, Псковский р-н.

2. «Ряжение» на Рождество в д. Логвиново. Ольга Николаевна Гнездова – заведующая Логвинским СДК, Порховский р-н.

3. Праздник Рождества в д. Грибули. Елена Васильевна Васильева – заведующая филиалом Грибулёвского СК,

Палкинский р-н.

4. Рождество в д. Шахницы. Анна Михайловна Малявко – заведующая отделом клубной работы Адворицкого ДО, Псковский р-н.

5. Рождество в д. Чернёво. Елена Гасановна Богданова – культорганизатор Чернёвского СДК, Гдовский р-н.

6. Колядки и Святки в д. Выставка. Наталья Владимировна Гаврилова – заведующая отделом клубной работы

Выставского ДО, Псковский р-н.

7. Христославы в Краснопрудской волости. Елена Евгеньевна Тихомирова – заведующая сектором библиотечной работы Кировского ДО, Псковский р-н.

8. Новый год и «ряжение» в Марьинской волости. Татьяна Николаевна Колбасова – методист Пятчинского СДК, Стругокрасненский р-н.

9. Зимние праздники в д. Митковицы. Валентина Васильевна Матюшкина – заведующая Митковицким СДК,

Печорский р-н.

10. Зимние праздники в Молодейской волости. Галина Геннадьевна Ефимова – методист Молодейского СДК,

Стругокрасненский р-н.

11. Зимние праздники в деревнях Дулово и Локно. Елена Николаевна Антонова – заведующая филиалом Васильевским СДК, Палкинский р-н.

12. Зимние вечерние посиделки в Пыталовском уезде. Марианна Леонидовна Прилипко – методист ДПТ, Пыталовский р-н.

13. Зимние праздники в Палкинской волости. Раиса Михайловна Кореневская - заведующая филиалом Первомайского СДК, Палкинский р-н.

14. Супрядки, Святки в д. Боковень. Варвара Михайловна Богданова – заслуженный работник культуры РФ,

п. Дедовичи.

15. «Проектная деятельность КДУ по направлению ДПТ и взаимодействие с Домом ремёсел». Марина Павловна Гриневич – заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества.

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