Псковичей приглашают на круглый стол по теме «Традиционные зимние календарные праздники» (ПРОГРАММА)

26 октября в 11.00 Центр народного творчества проводит для специалистов КДУ северной и центральной части Псковской области круглый стол по теме «Зимние календарные народные праздники». Мероприятие пойдет по адресу: Псков, Некрасова, 10, камерный зал.
В 2018 году специалисты районных учреждений культуры активно осуществляли поиск информации по обрядовой культуре зимних календарных праздников. Рождество, Крещение, предшествующие им Супрядки, Святки, Васильев день – были темами собираемого у местных жителей материала. Итогом местных локальных экспедиций стали исследовательские работы, которыми специалисты КДУ поделятся на круглом столе в рамках Областной этнокультурной акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Эта акция проводится с целью популяризации народной культуры псковичей и вовлечения большего числа специалистов и единомышленников в процесс сохранения нематериального культурного наследия Псковского края.
1. Рождественские колядки в д. Малая Кебь. Вера Васильевна Потапова – заведующая Серёдкинским КДЦ, Псковский р-н.
2. «Ряжение» на Рождество в д. Логвиново. Ольга Николаевна Гнездова – заведующая Логвинским СДК, Порховский р-н.
3. Праздник Рождества в д. Грибули. Елена Васильевна Васильева – заведующая филиалом Грибулёвского СК,
Палкинский р-н.
4. Рождество в д. Шахницы. Анна Михайловна Малявко – заведующая отделом клубной работы Адворицкого ДО, Псковский р-н.
5. Рождество в д. Чернёво. Елена Гасановна Богданова – культорганизатор Чернёвского СДК, Гдовский р-н.
6. Колядки и Святки в д. Выставка. Наталья Владимировна Гаврилова – заведующая отделом клубной работы
Выставского ДО, Псковский р-н.
7. Христославы в Краснопрудской волости. Елена Евгеньевна Тихомирова – заведующая сектором библиотечной работы Кировского ДО, Псковский р-н.
8. Новый год и «ряжение» в Марьинской волости. Татьяна Николаевна Колбасова – методист Пятчинского СДК, Стругокрасненский р-н.
9. Зимние праздники в д. Митковицы. Валентина Васильевна Матюшкина – заведующая Митковицким СДК,
Печорский р-н.
10. Зимние праздники в Молодейской волости. Галина Геннадьевна Ефимова – методист Молодейского СДК,
Стругокрасненский р-н.
11. Зимние праздники в деревнях Дулово и Локно. Елена Николаевна Антонова – заведующая филиалом Васильевским СДК, Палкинский р-н.
12. Зимние вечерние посиделки в Пыталовском уезде. Марианна Леонидовна Прилипко – методист ДПТ, Пыталовский р-н.
13. Зимние праздники в Палкинской волости. Раиса Михайловна Кореневская - заведующая филиалом Первомайского СДК, Палкинский р-н.
14. Супрядки, Святки в д. Боковень. Варвара Михайловна Богданова – заслуженный работник культуры РФ,
п. Дедовичи.
15. «Проектная деятельность КДУ по направлению ДПТ и взаимодействие с Домом ремёсел». Марина Павловна Гриневич – заведующая отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества.