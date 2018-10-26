Псковичей приглашают на круглый стол по теме «Традиционные зимние календарные праздники» (ПРОГРАММА)

26 октября в 11.00 Центр народного творчества проводит для специалистов КДУ северной и центральной части Псковской области круглый стол по теме «Зимние календарные народные праздники». Мероприятие пойдет по адресу: Псков, Некрасова, 10, камерный зал.

В 2018 году специалисты районных учреждений культуры активно осуществляли поиск информации по обрядовой культуре зимних календарных праздников. Рождество, Крещение, предшествующие им Супрядки, Святки, Васильев день – были темами собираемого у местных жителей материала. Итогом местных локальных экспедиций стали исследовательские работы, которыми специалисты КДУ поделятся на круглом столе в рамках Областной этнокультурной акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Эта акция проводится с целью популяризации народной культуры псковичей и вовлечения большего числа специалистов и единомышленников в процесс сохранения нематериального культурного наследия Псковского края.