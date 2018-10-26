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Происшествия

Задержанному в Пскове водителю ВАЗа грозит срок за повторную пьяную езду

26 октября 2018 года, 18:02

26 октября в Пскове дорожные полицейские поймали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, ночью 26 октября у дома по улице Юбилейной в областном центре полицейские остановили автомашину «ВАЗ-21099», за рулем которой находился нетрезвый горожанин, 1977 года рождения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, согласно закону, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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