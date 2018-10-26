Из-за неосторожного курения на Льва Толстого в Пскове случился пожар, есть пострадавшие

Неосторожность при курении стала причиной пожара 25 октября в восьмиквартирном жилом доме на улице Л. Толстого в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В результате пожара в комнате двухкомнатной квартиры огнем повреждены постельные принадлежности, кресло и ковер. На пожаре пострадала женщина 1959 года рождения. Она с отравлением угарным газом доставлена в Псковскую городскую больницу.

В связи с произошедшим, спасатели напоминают, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.