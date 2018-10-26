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Общество

Органы государственной власти Псковской области будут переименованы

26 октября 2018 года, 09:59

Депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова о переименовании исполнительных органов государственной власти Псковской области. Соответствующий закон парламентарии приняли в ходе 25-й сессии областного Собрания.

По предложению главы региона для органов исполнительной власти устанавливается единая форма наименований – комитеты, для подразделений аппарата администрации области – управления, секретариаты и представительство.

В тексте закона указано, что органы исполнительной власти области создаются в форме комитетов, обладают правами юридического лица, имеют печать с изображением Государственного герба РФ и собственным наименованием органа исполнительной власти области.

Напомним, ранее региональное законодательство не предусматривало обязательного единообразия в наименовании органов госвласти: в их названии использовались формулировки «государственные и главные государственные управления», и «государственные комитеты».

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