Органы государственной власти Псковской области будут переименованы

Депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова о переименовании исполнительных органов государственной власти Псковской области. Соответствующий закон парламентарии приняли в ходе 25-й сессии областного Собрания.

По предложению главы региона для органов исполнительной власти устанавливается единая форма наименований – комитеты, для подразделений аппарата администрации области – управления, секретариаты и представительство.

В тексте закона указано, что органы исполнительной власти области создаются в форме комитетов, обладают правами юридического лица, имеют печать с изображением Государственного герба РФ и собственным наименованием органа исполнительной власти области.

Напомним, ранее региональное законодательство не предусматривало обязательного единообразия в наименовании органов госвласти: в их названии использовались формулировки «государственные и главные государственные управления», и «государственные комитеты».