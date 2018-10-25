Денежную премию вручили полицейскому из Острова, спасшему на пожаре пенсионерку

В Острове чествовали лейтенанта полиции Александра Иванова, спасшего пенсионерку на пожаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов зачитал приказ о награждении. Начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин вручил денежную премию инспектору ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александру Иванову. Эта церемония состоялась в администрации Островского района. На ней присутствовали сослуживцы, друзья Александра и его супруга, которой под аплодисменты преподнесли цветы.

Напомним, что 6 октября текущего года в Острове на улице 25-летия Октября во время несения службы инспектор ГИБДД Александр Иванов увидел, что в квартире на втором этаже одного из домов начался пожар. Полицейский незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть ОМВД, попросил вызвать пожарных и машину скорой помощи. А сам сумел проникнуть в объятую пламенем и дымом квартиру и вынес оттуда 88-летнюю женщину, которая была затем госпитализирована.