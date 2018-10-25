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Общество

Денежную премию вручили полицейскому из Острова, спасшему на пожаре пенсионерку

25 октября 2018 года, 16:42

В Острове чествовали лейтенанта полиции Александра Иванова, спасшего пенсионерку на пожаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов зачитал приказ о награждении. Начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин вручил денежную премию инспектору ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александру Иванову. Эта церемония состоялась в администрации Островского района. На ней присутствовали сослуживцы, друзья Александра и его супруга, которой под аплодисменты преподнесли цветы.

Напомним, что 6 октября текущего года в Острове на улице 25-летия Октября во время несения службы инспектор ГИБДД Александр Иванов увидел, что в квартире на втором этаже одного из домов начался пожар. Полицейский незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть ОМВД, попросил вызвать пожарных и машину скорой помощи. А сам сумел проникнуть в объятую пламенем и дымом квартиру и вынес оттуда 88-летнюю женщину, которая была затем госпитализирована.

Именно такое отношение сотрудников к своему служебному долгу повышает авторитет органов внутренних дел, укрепляет доверие граждан к стражам порядка.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Юрий Инстранкин, вручая награду виновнику торжества, подчеркнул, что его поступок служит достойным примером для молодежи.

Со словами благодарности к Александру Иванову обратился глава Островского района Дмитрий Быстров, который вручил ему Почетную грамоту. Отметим, что самого высокого мнения об Александре и его коллеги, которые говорили, что им может гордиться и его отец - ветеран МВД.

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