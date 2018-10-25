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Общество

Московская Академия Следственного комитета приглашает псковичей на День открытых дверей

25 октября 2018 года, 17:58

27 октября в Юридическом институте ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» по адресу: г.Москва, ул.Врубеля, д.12, состоится День открытых дверей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В связи с чем, предлагается лицам, рассматривающим возможность обучения в Академии и филиале, а также их законным представителям принять участие в Дне открытых дверей.

В рамках Дня открытых дверей абитуриенты и их родители смогут встретится с руководством Академии, задать все интересующие вопросы по поводу поступления, обучения и последующего трудоустройства.

Начало мероприятия – 10.00. 

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